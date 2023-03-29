立法院社福衛環委員會今天審查「再生醫療法」草案，歷經4.5小時逐條審查，共保留14條行政院條文及1條時代力量黨團提案條文，後續將由召委吳玉琴主持黨團協商，並提報院會討論。

社福衛環委員會自上午9點開議，經過2.5小時條文宣讀後，於中午12點正式展開逐條審查，光是第1條就足足討論了1小時，民進黨立委蘇巧慧希望調動文字，將「安全」提到「品質」之前，以彰顯其優先性，時代力量立委陳椒華、國民黨立委林為洲則建議將「倫理」放入條文，因各方無法取得共識，吳玉琴宣布該條文保留。

針對行政院版本第9條，衛福部醫事司長劉越萍說明，正常情況下，使用再生醫療製劑都需要申請藥品許可證，或是有附款許可，但如果有3類情形，第一款是治療危及生命或嚴重失能疾病，第二款是晶人體試驗證實其安全性和初步療效，第三款是提供不含基因改造或轉殖人體細胞的細胞治療。

林為洲指出，過去「特管法」規範的是自體細胞治療，而現在再生醫療法要開放到異體細胞治療，對於其安全、有效及倫理應有嚴格規範；針對第9條第2款希望嚴謹一點，不希望是開後門有漏洞，建議應完成二期臨床試驗才能使用，另建議第3款應限定自體細胞治療，異體細胞治療則回歸一般申請程序。

另針對第24條「醫療機構執行再生技術者，應於每年度終了後6個月內或中央主管機關通知之期限內，提出結果報告。……應包括案例數、效果、不良事件及其他指定事項」。民進黨立委林靜儀指出，再生醫療是比較昂貴或特殊的治療，如果單純只公開數字等資訊，反而是對民眾誤導的資訊，因此建議改為「必要時得公開報告統計結果」。

「再生醫療法」草案行政院版全文共35條，其中第1、3、5、9、11、16、19、24、28-33條均予以保留，今天完成逐條審查後，將提報院會討論，院會討論前須先召開黨團協商。社福衛環委員會明天將繼續審查「再生醫療製劑條例」草案。