劇場要如何永續？國家兩廳院藝術總監劉怡汝今日出席「2023 SDGs國際論壇」表示，「藝術不會置身於永續議題之外。」

劉怡汝今日以「給當代劇場的備忘錄」為主題，並和可口可樂資深經理焦家洵、小智研發創辦人黃謙智對談交流，她表示，國家兩廳院是社會環境的一環，「藝術文化不會置身於永續議題之外，兩廳院的演出場次、團體、入館觀眾等營運數字在表演藝術場館中是翹楚，雖然對比其他產業的使用人次，還是有所差距，但走出劇場，觀眾會感受到藝術帶來的一點點不同，深植並影響在未來的每一個感受與思考。」

本屆論壇以「為永續接棒」為題，30位國內外政府和企業代表講者，包含各縣市地方首長、歐洲在台商會、台灣美國商會、KPMG、數位發展部民主網路司等等，兩廳院是唯一文化產業代表。為期2日的活動，共8場議題專講，與線上線下約200位企業與會者在兩天的議程當中一同交流。

兩廳院從2016年起，就推動永續政策，由文化平權的角度切進，推動各項共融設施與服務，排除觀眾走進場館的障礙。陸續透過硬體優化，包含全場館無障礙坡道、洗手間、服務台增設助聽感應線圈等，也導入軟體觀眾服務設施、節目周邊，如提供給視障者的「觸覺導覽」、聽障者的「口述影像」、適合親子、感官敏感族群的「輕鬆自在場」等，兩廳院邁向永續的第一哩路，其實是從共融服務開始。

此外，劉怡汝也大方分享兩廳院在節目製作上，如何克服產業習慣的改變，她表示，「過去產業在思考製作，多以加法的流程進行，因應創作者需求增加佈景、燈光、道具、影像等。綠色製作的思考，則強調事前的精準盤點，訂定共識，並在同一個『限制』下達成永續製作目標。什麼是文化表演藝術的新商模？延長節目製作的生命週期，是我們現在的方向。」

由此可見，凝聚產業鍊中的各個角色的永續共識後，離下一步並不遠。7月中也會在兩廳院國際永續年會上，分享各國劇場的表演藝術永續經驗，攜手共創更永續的劇場生態。