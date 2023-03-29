Bronny James first dunk in the dunk contest 😳 pic.twitter.com/Z94i3oc2g5 — Complex Sports (@ComplexSports) March 28, 2023

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湖人球星詹姆斯（LeBron James）的兒子「布朗尼」詹姆斯（Bronny James）本周參加麥當勞高中明星灌籃大賽，飛越自己的弟弟布萊斯（Bryce）灌籃。布朗尼其實比弟弟矮，他身高6呎3吋（190公分），弟弟布萊斯為6呎5吋（195公分）。雖然這記灌籃相當精彩，但是布朗尼失敗幾次才成功，最後沒能摘下冠軍。

布朗尼的第一灌是自己拋出的空中接力倒灌，獲得65分，第二灌是自己拋出的空中接力大車輪，拿到57分，晉級決賽。決賽他飛越弟弟的這記灌籃，7位評審之中有5位給出了9分，還有1個是8分，另一位病童給10分，總計63分（滿分70分）。最後是史都華（Sean Stewart）以180度轉身的猛力扣籃摘下冠軍。

詹姆斯本人在推特全程實況轉播，他對評審給布朗尼的分數不太滿意，妻子莎凡娜（Savannah）在現場頻頻舉出10分的牌子。冠軍史都華的父親麥可史都華（Michael Stewart）是以前詹姆斯在騎士隊的隊友。

麥當勞高中全明星賽正賽於29日落幕，最後是由東區明星隊逆轉109比106戰勝西區明星隊，布朗尼所屬的西區明星隊落敗。布朗尼終場前1分多鐘投進第5顆三分球，幫助球隊超前，他總共獲得15分。東區猛將華格納（DJ Wagner）下半場砍了19分，包括終場前35秒逆轉的快攻灌籃，獲選賽事MVP。