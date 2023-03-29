台南與嘉義交界山區一處偏僻道路，29日上午8時許發生自小客車墜落溪谷意外，台南市消防局獲報後緊急出動救援，救出車上1名駕駛及1名乘客，2人意識清楚送醫，事故原因目前由警方調查釐清中。
台南市消防局29日上午獲報，稱台南與嘉義交界山區道路發生自小客車墜谷意外，經派員出動後，救難人員到場發現有1輛自小客車因不明原因撞破護欄，摔落10公尺深的溪谷，1名駕駛及1名乘客受困車內。
消防局表示，2人救出時均意識清楚，後續立刻將2人送往醫院急救，至於確切肇事原因及後續責任處理則交由台南市警方調查處置中。
台南與嘉義交界山區一處偏僻道路，29日上午8時許發生自小客車墜落溪谷意外，台南市消防局獲報後緊急出動救援，救出車上1名駕駛及1名乘客，2人意識清楚送醫，事故原因目前由警方調查釐清中。
台南市消防局29日上午獲報，稱台南與嘉義交界山區道路發生自小客車墜谷意外，經派員出動後，救難人員到場發現有1輛自小客車因不明原因撞破護欄，摔落10公尺深的溪谷，1名駕駛及1名乘客受困車內。
消防局表示，2人救出時均意識清楚，後續立刻將2人送往醫院急救，至於確切肇事原因及後續責任處理則交由台南市警方調查處置中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。