一輛轎車29日行經台南及嘉義交界山區的產業道路時，因不明原因衝破護欄墜落溪谷，駕駛及1名乘客受困車內被消防隊救出。（圖／翻攝照片）

台南與嘉義交界山區一處偏僻道路，29日上午8時許發生自小客車墜落溪谷意外，台南市消防局獲報後緊急出動救援，救出車上1名駕駛及1名乘客，2人意識清楚送醫，事故原因目前由警方調查釐清中。

台南市消防局29日上午獲報，稱台南與嘉義交界山區道路發生自小客車墜谷意外，經派員出動後，救難人員到場發現有1輛自小客車因不明原因撞破護欄，摔落10公尺深的溪谷，1名駕駛及1名乘客受困車內。

消防局表示，2人救出時均意識清楚，後續立刻將2人送往醫院急救，至於確切肇事原因及後續責任處理則交由台南市警方調查處置中。