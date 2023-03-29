日本共同社29日報導，日本政府相關人士透露，外相林芳正已開始協調4月1至2日訪華。並指林芳正打算向中方要求盡快釋放本月在北京市被拘留的日本男子。對此，中國外交部發言人毛寧29日主持例行記者會回應稱，中日雙方就林芳正外相訪華保持著溝通，如果有消息將會即時發布。

此前，據日本廣播協會（NHK）3月25日報導，一名50多歲的日本男子這個月在北京被中國國家安全機關逮捕，據信該男子涉嫌從事間諜活動。

此前，中國外交部發言人毛寧27日主持例行記者會時表示，中方有關部門本月依法對一名日本公民採取了刑事強制措施並進行審查。該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反間諜法》，中方已經按照《維也納領事關係公約》和《中日領事協定》的相關規定，向日本駐華使館進行了通報。

毛寧強調，中國是法治國家，所有來華的外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者必被依法追究。近年來，日本公民類似案件屢有發生，日方應當加強對本國公民的教育和提醒。

共同社報導稱，日外相林芳正此次訪華，有意推動部長級的「日中經濟高層對話」等磋商架構。同時，為避免東海等地的偶發性衝突，可能就啟動直接連通兩國防務部門官員的熱線展開磋商。

今年2月下旬，中國外交部副部長孫衛東赴日本參加中日第17次安全對話和第29次外交當局定期磋商，這也是中日雙方時隔約4年重啟副部長級的「外交當局磋商」。

另外，林芳正28日在記者會表示，「正因為日中間存在眾多課題和懸而未決的難題，所以主張應主張的，反覆坦率溝通很重要。」