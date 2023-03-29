億萬大導蓋瑞奇（Guy Ritchie）耗資20億台幣打造的最新戰爭動作片《絕地營救》（The Covenant）啟發自真實事件，由傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）主演，並網羅《出埃及記：天地王者》達爾薩利姆（Dar Salim）、美劇《黑袍糾察隊》安東尼史塔（Antony Starr）、《絕地戰警FOR LIFE》亞歷山大路威（Alexander Ludwig）等堅強卡司，故事描述重傷的美軍中士約翰跟著部隊撤離阿富汗後，發現美國政府沒有將救了他一命的當地口譯員阿邁德和他的家人帶到美國，於是決定自己重返戰區，靠自己的力量把他救出來。

2021年，美國全面撤軍阿富汗之後，把許多幫助過他們的阿富汗口譯員遺留在當地。美軍上士約瑟夫托雷斯（Joseph Torres）在受訪時表示，暱稱「麥奇」（Mikey）的阿富汗口譯員對他們而言，不只是普通的口譯員，他能在與塔利班談判時扮演緩和氣氛的角色，還能引導他們躲過敵軍的埋伏。「他是我們的救命稻草。我們不管去執行什麼最偏遠和危險的任務，他都會跟著去。也因為他，我們才能在海外駐點任務結束後活著回家。」因此，當約瑟夫發現美國政府沒有將麥奇帶到美國時，他非常憤怒，於是和其他同樣受過阿富汗口譯員幫助的軍人組成團體，向政府施壓，最後終於成功讓麥奇和家人離開阿富汗，而這些事件都成為《絕地營救》的故事原型。

談到該片的起源，蓋瑞奇透露，一直想拍攝戰爭片，是在籌拍另一部戰爭片蒐集資料時，偶然間看到關於阿富汗口譯員的紀錄片，並深深被這段故事打動，「一個人為了奉還另一個人的無私奉獻所採取的行動，是我認為這個故事最鼓舞人心的地方。」受限於國際情勢與題材，電影無法前往阿富汗實地取景，劇組最後選擇在西班牙南部的城市阿利坎特（Alicante）進行拍攝，阿利坎特的景致跟阿富汗極其相似，最終在電影裡呈現出來的視覺效果也是十分驚人和具有說服力。「當你上工時，周遭所有的車牌都是阿富汗車牌，所以如果有人問我，我人在哪裡？我一定會說，阿富汗。」為了確保故事內容的真實性，劇組還請來2名退役的美國海軍陸戰隊成員擔任顧問，從籌備階段就開始提供意見，其中一位甚至還在片中軋上一角。

《絕地營救》將於4月21日在台與北美同步上映。