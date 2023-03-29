城市小姐周子甯（右）、秦湘琳（左）及城市先生林志豪（中）都捐出了人生第一袋青年熱血。（松山社區大學提供）

捐血中心鬧血荒，「選美教母」張如君「聞聲救苦」，即使自己因為手臂血管太細捐血不成，還是特別在今（29）日青年節，組成捐血青年軍，發動全球城市小姐及先生投入松山「青年熱血，袋袋相傳」活動，張如君也捐出6000元，笑稱自己「未領先捐」，將政府普發的錢捐出做公益，「能捐血的就捐血，不能捐血的就捐錢。」

捐血中心春節年後鬧血荒，臺北市松山社區大學、松山區公所和捐血中心為此共同舉辦全台最大的捐血活動，張如君立即發動城市小姐選拔協會投入，希望藉由城市小姐、先生的加入，在長達一個月的活動期間，能募集10萬CC的新鮮血液。

張如君派出城市小姐周子甯、秦湘琳和城市先生林志豪為活動宣傳，3人為響應「袋袋相傳」的活動，搶先成為前三位捐血人，捐出人生中第一袋熱血。台北賽會會長張綉菊以及深圳賽區主席余明珊也跟她一起「聞聲救苦」，分別捐出超過10多萬元的產品贊助活動，共襄善舉。而今年的城市先生、小姐選拔活動官網報名也於昨日正式啟動。