世界羽聯BWF超級300系列西班牙大師賽，台灣多組選手參賽，29日賽程中，寶島混雙組合張課琦／李芷蓁在首輪32賽21比19、21比10擊敗大會第4種子、馬來西亞組和吳塤閥／賴潔敏，晉級16強。

西班牙大師賽28日開打，29日大會第2天賽程，多組台灣選手陸續上陣，世界排名第33混雙搭檔張課琦／李芷蓁傳回捷報，首局在18比19小幅落後之後連下3分，先拿下一局，第2局則是在7比7平手後，以14比3攻勢關門，僅歷時26分鐘便收下勝利。這是張課琦／李芷蓁生涯第二度和這對大馬組合過招，雙方目前勝負各一。

另一組台灣混雙組合李哲輝／許雅晴拜對手退賽之賜，不戰進入16強；混雙葉宏蔚／李佳馨則是苦戰3局，21比15、14比21、20比22飲恨中國大陸組合程星／陳芳卉；男單李佳豪對上頭號種子、日本好手西本拳太，以11比21、25比23、18比21落敗，此役世界排名第42的李佳豪保持突破的心挑戰，後兩局拚戰分數都相當接近，也從世界排名第15的西本拳太手中拿到一局，期待後續賽事繼續有佳作。