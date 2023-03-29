由星兒（自閉症）音樂家組成的表演團體「非常音樂家樂團」，希望讓具有音樂天賦的星兒們，發揮所長、找到舞台，並將在明天晚上7點即將於中油國光廳，舉辦首場大型音樂會，希望以優美樂音，帶給聽眾溫暖感動與體驗。

「非常音樂家樂團」由王榮堅擔任首席音樂家，加上擅長鋼琴的莊天岳，以及打擊樂見長的丁唯諺，組成表演團體，未來希望能網羅更多有天份也有熱情的星兒音樂家，一起實踐音樂夢想。

1999年出生於美國的王榮堅，是個早產兒也是自閉症患者，6歲正式習琴。去年剛從實踐大學音樂系畢業，他在校主修鋼琴、副修打擊樂，熱愛音樂，也全心全意投入於音樂的學習與演出。從小到大各學程都拿市長獎畢業，曾獲2012年總統教育獎的得主。身為自閉症患者，王榮堅多次登上國家音樂廳演出，用自己的專業贏來更多的掌聲與支持，也期望能用音樂專長走出自己的一條路。

由台北市南鷹扶輪社主辦、中華民國自閉症基金會協辦的「非常音樂家之星光音樂會」將於明天晚上7時於中油國光廳登場，並也邀請古典吉他演奏家劉士堉、長笛演奏家華姵、冷到爆非洲鼓團，共同演出。期望以優美樂音，帶給聽眾溫暖感動與體驗，並捐贈225個公益座位，邀請星兒團體及家長入場聆賞，也盼期望後續有更多企業和團體共襄盛舉。