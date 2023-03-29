前總統馬英九今天傍晚抵達武漢，會見湖北省委書記王蒙徽（中）。（藍孝威攝）

前總統馬英九一行今天下午搭乘高鐵離開南京前往武漢，傍晚在下榻的東湖賓館會見湖北省委書記王蒙徽。馬英九表示，期待大陸方面能夠更深入理解台灣的心聲，並呼籲兩岸應求同存異，方能行穩致遠。

會見時間約12分鐘，王蒙徽和馬英九先後致詞，全程開放媒體採訪。

馬英九致詞時全程看稿。他在結尾時呼籲，「我們希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突。同時，我也期待大陸方面能夠更深入理解台灣的心聲，求同存異，方能行穩致遠。」

此外，馬英九推崇湖北省是飽含人文歷史蘊味的旅遊勝地，在此行中，訪問團將拜訪江南四大名樓之一的黃鶴樓，也會與學生們一起欣賞東湖綠道的湖光山色；武昌起義軍政府的舊址也在此，這是近代重要的歷史遺跡。訪問團也會在素有最美麗大學校園之譽的武漢大學，進行此行的第一場學生交流，和年輕學子們進行一場值得期待的對話。

馬英九說，他卸任後在東吳大學擔任講座教授，有很多大陸學生與台灣學生一起上課，也讓他更深入體認兩岸青年交流的效果與重要性。兩岸年輕人在年輕的時候，就能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低。他此行帶了青年學生與大陸學生進行交流，考慮就在於此。

馬英九表示，這趟大陸訪問會走訪南京、武漢、湘潭、衡山、長沙、重慶、上海等地，除了他會前往湖南老家祭祖，也會帶著青年朋友們走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共有的記憶，這是中華文化所講究的慎終追遠，他個人能夠一償夙願，感到非常欣慰。

馬英九表示，近年來，湖北與台灣方面的互動愈發密切。就他了解，湖北近年正在努力推動「經濟社會高品質發展」，也因此成為台商、台生的發展重鎮，為兩岸的交流合作貢獻良多。他也感謝在座官員對於湖北台商、台生的照顧，也感謝大陸方面對他此行的協助與接待。

王蒙徽花了很大篇幅向馬英九介紹湖北的經濟、科教、生態、農業發展現況。他說，湖北在中國近代史扮演重要的角色，這裡發生了改變中國歷史的辛亥革命，這場革命結束了在中國延續2000多年的封建迷信，打開了中國進步潮流的閘門，為實現中華民族偉大復興探索道路。

王蒙徽表示，「馬英九先生這次還將參訪辛亥革命武昌起義的紀念館，歡迎馬英九先生和各位青年朋友到來」。

王蒙徽說，湖北對台合作交流十分密切，台灣有20萬名湖北鄉親，在湖北登記註冊的兩岸婚姻有1萬3000對。湖北連續舉辦了十六屆「湖北武漢台灣周」活動，設立7家海峽兩岸交流基地，制定惠台62條等一系列政策措施，深化鄂台兩地在經濟文化等領域的合作。

王蒙徽舉例，湖北的台資企業達到2992家，投資總額是33033.5億美元。包括旺旺、統一、富士康等台灣企業都在湖北取得很大的發展。

王蒙徽表示，今年兩岸交流復甦，會把鄂台青年交流擺在突出位置，積極為台灣青年在湖北的發展發展條件提供便利。

會見結束後，王蒙徽設晚宴為馬英九接風洗塵。