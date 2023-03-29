豪宅案千萬元交保 顏寬恒：對比學甲槍擊案不符比例原則

前立委顏寬恒、陳麗淩夫婦28日驚傳因沙鹿豪宅案遭檢調大規搜索；顏寬恒在交保後出面強調，合法承租、合法使用，且合法交易出售；他也質疑在他登記國民黨立委初選後大規模搜索，時機點太敏感；且千萬元的交保金對比台南學甲光電案凶嫌以6萬元交保，顯不符比例原則。

顏寬恒在去年初投入台中第二選區立委補選時，爆出沙鹿豪宅違建爭議，顏寬恒黯然落選後，顏家更拋售豪宅，唯28日檢調因懷疑豪宅假交易涉及偽造文書，及竊佔國有地，大動作搜索顏家並帶走顏寬恒、陳麗淩夫婦，漏夜偵訊後以偽造文書、竊佔等罪嫌，諭令夫婦倆各1000萬元、500萬元交保候傳。

顏寬恒指出，檢調搜索的兩個案由是竊佔國有地、偽造文書，該豪宅是由妻子合法標租、合法繳租，繳足20年租金，何來竊佔之有？至於違造文書部分，他在沙鹿的房屋，已經做了真實的交易，交易的資金流向、買賣合約，都已提示給檢方，資料都在台中地檢署扣押當中。

顏寬恒也說，至於何時搬遷、如何使用、如何交易，是由買賣雙方協定，只是因為他本人的物品沒有完全搬走，就指控是假買賣，以偽造文書罪嫌進行搜索。

他也表示，直到28日深夜12點檢查官諭知要1000萬元交保，他一度要悍衛清白，當下表示拒絕交保，他寧願失去自由接受羈押，也要突顯這件事是如何離譜。

對於高額交保金額，顏寬恒說，對比台南學甲光電案開了88槍，參與涉案的凶嫌6萬元交保，對比許多綠營人士，所做的犯行，檢查機關都大力提起、輕輕放下，甚至沒有做為，是不是因為他是顏寬恒？是不是因為顏寬恒要參選立委？又把這陳年舊案，又重新做政治操作。他也呼籲，檢調千萬不能為政治服務，不能成為政治操作的打手。

他也解釋，他在28日深夜11點當面跟承辦檢察官拒絕交保，之後主任檢察官一直勸說，雙方僵持近一個小時，最後他在考慮家人及長輩的健康，迫於無奈才同意交保。

他也向檢查官呼籲，他們做的房屋買賣，所提供金流、資金都接受調查，但不要做莫虛有的指控，未來，他相信還有很多的事會接踵而至，顏寬恒說，這是不是因為他登記參選立委，才會對他又要做重重的打擊，要他退選、心生畏懼，他希望這些動作都要停下來。