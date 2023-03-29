改編自同名漫畫的日劇《我和老公和他的男友》由堀田茜、古川雄輝與本田響矢主演，昨（28日）晚在日本首播即獲網路好評。原著作者綾野綾乃大讚神選角：「聽說將被改編成電視劇時，我真的很驚訝，沒想到會發生這樣的事情！演員們也都很適合角色形象，演員和工作人員的合作之下會塑造出怎樣的美咲、悠生和周平呢？作為觀眾，我真的很期待！」

本田響矢在2016年曾奪下「日本最帥高中生選拔賽」全國冠軍大賞，繼演出BL劇《愛在記憶凍結時》後，再度魅惑男人心，與師丈展開不倫戀。他表示：「我未曾飾演過擁有多邊戀特質（不分性別和傾向，能夠同時愛著多數人）的角色，拍攝前我做了許多功課。周平尚未察覺自己擁有多邊戀的特質，因此有著許多困惑和苦惱。我想好好詮釋這個角色的每一瞬間，以及他如何面對自己的複雜感情。希望這部作品能成為讓觀眾思考『愛』的意義的契機。敬請期待這不一般的三角關係。」

飾演悠生的古川雄輝，飾演周旋於老婆和男友之間的有婦之夫，跟前作日版《惡作劇之吻》、《在回家之後重新開始》角色截然不同，多重身份是演技上的大挑戰：「與女性有婚姻關係，但同時又跟男性交往的角色不好演，但希望能與堀田、本田兩位一起針對這主題認真思考且愉快地共演，《我和老公和他的男友》是部能讓人思考在各種愛的形式中，如何去愛『人』的作品，希望大家能跟著3個角色一起找尋幸福。」

除了雙帥參演，選美大賽出身的堀田茜，曾在NTV晨間節目《Zip！》擔任節目班底、主演過電影《質疑：説謊的男人是誰？》、並在《3年A班》與《家政夫三田園》等眾多電視劇中現身。《我和老公和他的男友》是她初主演日劇，堀田茜開心分享：「劇本中有許多直觸人心的對話，希望觀眾看劇時也一起想著『如果是自己遇到的話該怎麼辦？』一起感受著揪心和苦惱。劇中丈夫或是丈夫男友，都能不論性別和年齡去愛人。我也會努力將美咲飾演得充滿魅力。」

《我和老公和他的男友》講述高中老師仲道美咲和室內設計師仲道悠生結婚多年，是人人稱羨的模範夫妻，看似恩愛的他們其實過著「無性婚姻生活」，只會在每年的結婚紀念日做愛，這也讓美咲非常苦惱。好不容易迎來結婚五週年，美咲卻在紀念日當天目睹悠生在家門口和男人接吻的驚人畫面，而對方竟然是她的學生伊奈周平。GagaOOLala將獨家本周五（31日）一次播出前5集，並在下月11日播完剩下5集。