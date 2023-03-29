藝人彭于晏近年來將事業重心放在大陸，主演《緊急救援》、《第一爐香》等華語電影，在票房和口碑上頗有收獲，也因此結交不少圈內友人，本月24日是他的41歲生日，21年好麻吉余文樂昨(28日)陪彭于晏補過生日，兩大男神在鏡頭前一同現身，讓粉絲一陣驚呼：「年紀越大越迷人！」

余文樂昨日在IG限時動態PO照，可知兩人約在餐廳吃飯，彭于晏對著鏡頭瞇起眼睛、噘起嘴巴，表情相當逗趣，余文樂在旁邊露出酷酷的笑容，並在照片正中央打上「Reunion(團聚)」，並在另一張彭于晏的獨照寫道「Happy belated bday(遲來的生日快樂)」。

余文樂幫彭于晏補過41歲生日。(圖/余文樂 IG)

照片曝光後，粉絲們發出讚嘆聲：「這兩人又在一起啦」、「與阿樂約會去了」、「真的好喜歡有生活氣息的大狗狗」、「生日快樂，表情好好看呀」、「這是什麼神仙組合」、「他是你的男友我怎麼辦」、「好配喔哈哈哈」。

彭于晏把余文樂愛妻王棠云的臉P成自己。(圖/微博)

事實上，彭于晏2002年剛出道時跟同為新人的余文樂，因合作偶像劇《愛情白皮書》結識，年齡相仿的兩人一拍即合，即使拍攝結束，私下經常聯絡，後來2017年余文樂與台灣「亞美集團」千金王棠云千金在澳洲墨爾本舉行婚禮時，彭于晏更是極少數受邀的明星貴賓，有趣的是，彭于晏曾PO出將新娘子的臉P成自己的搞怪照，余文樂則在兒子出生後，PO出三人的合照，幽默寫下：「真正背後的媽媽」，引來正宮王棠云打趣地說：「我只是個代理孕母。」