桃園市1名19歲女子，29日下午5時買車票進台鐵湖口火車站，向站務人員表達有輕生念頭，被帶到2樓大廳安撫，未料到下午5點35分，北上128列車經過時，她突然落軌。

該班次列車未停靠湖口火車站，直接過站，站務人員發現女子已躺在軌道上。新竹縣消防局據報到場發女子已明顯死亡，目前北上列車延誤約40分鐘，現場由鐵路警察處理中。

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