阿拉伯媒體報導，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）稍早批准了一份合作備忘錄，授予沙阿成為上海合作組織（SCO）對話夥伴的地位。並且譴責了發生在丹麥的土耳其大使館的外焚燒可蘭經的事件。

據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）29日報導，阿拉伯上海合作組織是一個橫跨歐亞政治、經濟、國際安全和防禦組織，包括印度、哈薩克、吉爾吉斯、俄羅斯、塔吉克、巴基斯坦和烏茲別克，伊朗也即將加入。

報導援引沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）同日報導，在吉達的撒拉姆宮（Al-Salam Palace）舉行的沙烏地阿拉伯內閣會議中，國王批准了這了一份合作備忘錄。在會議中，國王沙爾曼還授權展開沙中技術和職業培訓。

沙烏地國王還譴責了上週在丹麥的土耳其大使館外焚燒可蘭經的事件，強調需要鞏固對話、包容和尊重不同的價值觀。

Danish far-right leader banned over threatening to burn the Quran on the first day of fasting in the start of the holy month of Ramadan. He also proven to have engaged with sex chats with minors. No surprise there.https://t.co/RMYUXyDbZC pic.twitter.com/UDkBLwZYQ1 — Hend F Q (@LadyVelvet_HFQ) March 23, 2023

沙烏地阿拉伯和中國大陸一直在努力發展2國關係。3月10日，沙烏地阿拉伯和伊朗同意在北京的斡旋下恢復外交關係，此前兩國在2016年斷交。3月23日，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）感謝中國大陸在促進沙、伊良好鄰居關係方面所扮演的角色。