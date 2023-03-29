台北股匯市再度上演不同調，台股今開高走高，大盤指數收在15,769.76點，上漲68.28點，成交量1,936.75億元；三大法人買超80.78億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超91.77億元。匯市方面，出口商拋匯不敵美元買盤力道，終場升幅不僅收斂還轉貶，貶值7分作收，新台幣匯價收盤已連二黑，本周清明連假將至，匯市觀望態度明確。

匯銀主管表示，新台幣今以30.36元開盤後，開盤一度走升，但隨著主要亞幣表現疲弱，新台幣也跟著轉貶，盤中一度貶近1角至30.475元，終場在出口商月底拋匯賣美元，以及央行進場調節下，貶勢逐漸收斂。

匯銀主管認為，外資偏向匯出，加上進口商也有買盤，而出口商月底拋匯行情雖持續，惟力道不及美元買盤，本周連假前匯市轉趨觀望，短線來看新台幣震盪將加大，將持續在30.300元至30.500元區間來回測試。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計顯示，美元指數小升0.03％，主要亞幣多走貶，日圓重貶0.61％、韓元貶0.3％、新台幣貶0.23％，新加坡幣貶0.04％、人民幣貶0.05％，新台幣貶幅居亞幣中段。