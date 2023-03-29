黃曉明與女星Angelababy離婚後，兩人的感情狀況備受外界關注，此前微博之夜的活動中，兩人罕見同場的畫面才引發討論，近期更傳出黃曉明與緋聞女友葉珂同框玩滑板，以及兩人首次正面合體照，一時在陸網上掀起討論聲浪。

黃曉明離婚恢單後，頻頻與網紅葉珂傳出緋聞，甚至有「回家見家長」的消息傳出，然而截至目前為止，兩人皆未對此做出回應。近日，微博上盛傳一則黃曉明與葉珂一同在戶外廣場玩滑板的影片，雖然在畫面中，女子的正臉未露出，但由於兩人互動看似十分甜蜜，引來不少網友討論，並認定女子的身分便是葉珂。

不過，事後有網友在微博上發文，稱女子僅是一名路人，而該則影片只是黃曉明在錄製綜藝節目時所拍，讓不少網友認為爆料者在造謠，紛紛留言抨擊：「人紅是非多」、「就離了個大譜，別什麼都造謠」、「即使現在說不清，以後節目出來也說得清了」

豈料，事隔不久，網路上再次流傳起黃曉明與葉珂的同框正面照，更有網友指出該張首度出現的兩人合照，從畫面中顯示的聖誕樹以及門框觀察，拍攝地點疑似在葉珂家中，讓網友紛紛直呼：「該出來回應了」、「要承認了嗎。」不過兩人目前並未對此做出回應。