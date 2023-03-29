總統府公告，司法院現任大法官15人，其中4位大法官任期將今年9月30日屆滿，總統府設置司法院大法官提名審薦小組，29日止公開接受各界推薦大法官候選人，司法院已推薦最高法院法官蔡彩貞、林恆吉及蘇素娥、何信慶。

蔡彩貞是台大大學管理學院財務金融組碩士、台大學法律學系，司法官班第21期結業，現任最高法院法官兼審判長，現任中華民國女法官協會理事長，曾任司法院刑事廳廳長、副廳長，曾任士林地方法院法官兼院長。

林恆吉，東吳大學法律學系碩士在職專班科技法律組碩士，台灣大學法律學系，司法官班第31期結業，現任最高法院法官兼任書記官長，曾任中華民國法官協會理事長。

蘇素娥 ，美國加州大學柏克萊分校法學碩士，台灣大學法律學系，司法官班第30期結業， 現任最高法院法官，曾任士林地方法院法官兼院長，曾任司法院刑事廳廳長。

何信慶，政治大學法律研究所法學碩士，國立政治大學法律學系，司法官班第31期結業，現任最高法院法官，現任最高法院刑事大法庭法官。