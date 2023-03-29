周姓夫妻2020年吵架害死3月大兒子還載到陽明山棄屍，直到去年10月周男家暴7個月次子才爆發，桃園地院29日首開庭，周妻稱長期被家暴不敢反抗，當庭看到次子驗傷照更崩潰痛哭。周男則大翻供，只承認棄屍、妨害幼童發育，其餘一概否認，都推託是妻子一人所為，稱是遭妻威脅，更自豪通過測謊，遭法官冷回：「測謊不能當唯一證據！」

47歲周男和37歲李姓妻子2020年爆口角不慎害死3個月大的兒子，2人竟把兒子載到陽明山棄屍。2人2022年3月又生下次子，竟餵食鎮定劑、每天只餵2餐奶、口水巾塞嘴、毛巾綁頭等方式虐待，直到去年11月，李女不堪周男連續掌摑次子向警方自首才爆發，今首度開庭，2人都在押，先由妻子出庭後丈夫才接著開庭。

李女還原2020年7月15日，夫妻發生口角，周為阻止她外出威脅：「再吵我就傷害兒子！」之後就把3個月的兒子丟給她，導致兒子重摔到床上而殞命，她害怕刺激到周男，和3歲大女兒會遭毒打，也怕女兒被安置，不敢說要就醫，周男即租車載往陽明山棄屍，強調兒子出生都沒異常，認為是重摔害命。

接續開庭的周男則反咬是李女自己重心不穩摔地而扭到兒子的脖子，但也認為兒子是因在車站急產重摔到地而長期身體不佳釀禍，強調比大女兒難帶，發現兒子死了很慌張，只好租車漫無目的尋找，在李女建議下棄屍陽明山，承認棄屍、否認過失致死。

李女也指控周男怕吵，她生完次子休完56天產假回去上班，周無法忍受次子哭鬧，竟以長期服用的鎮定劑餵食至少10次，她看到次子日漸消瘦，改以口水巾塞嘴中、毛巾和橡皮筋固定頭部等手法防止哭鬧，強調都是周男嗆：「我出手就不只這樣！」逼她不得不從。她也深知次子1天只餵2、3次奶會發育不良，但周男有潔癖不敢碰觸到濕黏的孩子，她又要上班，只能妥協。

法官當庭提示次子脫水休克、窒息腦傷、營養不良及發展遲緩等症狀，以及眼眶下黑輪等外傷，李女當場淚崩稱自己不曾對次子動手，去年10月受不了次子遭連續掌摑才主動報警自首。辯護人說，希望法官審酌她是長期被家暴不敢反抗而生憾事，且2案都是自首盼減輕其刑，也稱她都坦認且據實以告，也無資力逃亡，聲請具保停押，法官稱將待合議庭決議。

原向檢方坦承有餵過藥的周男，法庭上翻供否認，說從頭到尾都是李女餵食鎮定劑，「我吃了藥就睡著，她比我還怕吵！」只因看到藥變少才知道次子被餵藥，所有虐待行為都沒有指示也沒有參與。他曾向檢警坦承因次子眼神挑釁而掌摑，今也全翻供否認，全推託是因從偵查隊送到地檢署的路途，遭妻子威脅：「我沒前科又是女生，庭上掉淚檢法就會同情相信我！」逼他要全擔下。

周男更否認家暴，說都是前妻和李妻誣賴，也提到有重度憂鬱症，2006年開始服用抗憂鬱、助眠藥至今。

公訴檢察官聲請周男精神科就醫紀錄、藥物副作用、傳喚李妻詰問、函請載送夫妻到桃檢的刑警說明夫妻互動和過程，釐清疑點。

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