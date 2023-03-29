縣長楊文科（右）將聖火傳遞給火炬手。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（右）與教育部體育署主任秘書呂宏進（左）帶領全運會火炬手出發。（羅浚濱攝）

112年全中運將在新竹縣熱鬧登場，29日晚在縣府前盛大舉辦聖火引燃典禮，執委會主委楊文科與教育部體育署主任秘書呂宏進一起透過半導體晶圓載體，點燃112年全中運母火，2人分別傳遞給6名火炬手，帶跑展現「風起竹縣、贏向未來」精神。

楊文科表示，新竹縣是台灣最重要的科技之城，這次全中運結合半導體晶圓意象點燃母火，不僅是全台首見的創意引燃儀式，更讓民眾看見新竹多元進步的一面。

楊文科期待選手們在新竹縣能爭取最佳成績，為自己與城市留下輝煌的紀錄，也希望這次全中運能為新竹縣帶來運動觀光。

聖火引燃典禮在總導演張逸軍的編排下，新湖國小直排輪隊猶如自高山蜿蜒而下的頭前溪流，為112年全中運聖火引燃典禮揭開充滿健康活力的序幕。

全中運聖火引燃後，30日起自連江縣出發，展開金門縣、澎湖縣等外島傳遞，回到台灣本島後將於4月12日起以逆時鐘方向從新竹市起沿東部環台回到新竹縣，4月22日晚間開幕典禮點燃聖火，正式展開為期6天的全中運賽程。

執委會表示，聖火起跑期間，民眾只要上112年全中運臉書粉絲專頁，就可即時追蹤聖火動態，與聖火隊合照後上傳全中運粉絲專頁並標註三位好友，同時hashtag「跟著112全中運聖火共下來竹縣」，就有機會抽中新竹豐邑喜來登大飯店家庭套房一晚（1名）、萬國通路24吋行李箱（3名）、飛行鑰匙圈（100名）等精美好禮！