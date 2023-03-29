關務署（圖／吳靜君攝）

基隆關八里分關的賴姓、蘇姓、李姓海關公務員，涉嫌從2020年間起，涉犯貪汙治罪條例違背職務圖利罪。財政部關務署表示，全案已進入司法偵辦階段，基於偵查不公開原則，海關將全力配合檢調單位調查作業提供事證，協助釐清事實。

關務署表示，八里分關海關人員涉收受報關業者賄賂，以「化整為零」，拆成完稅價格2000元以下免稅包裹避稅等。

關務署指出，海關向來實施定期輪調制度，涉案3名關員均分別於2020及2021年間調離海運快遞通關單位。其中2員關員於今日下午業經法院裁定羈押，依公務員懲戒法第4條規定，其職務當然停止，海關並將追究相關行政責任。

另針對涉案業者，海關已立即提高查驗力道，以杜絕不法，並啟動相關行政調查程序，倘調查結果確涉不法情事，將依法重懲，以儆效尤。

關務署強調，將秉持「依法行政，毋枉毋縱」態度，全力配合檢調查辦，如有人員涉案，將嚴懲不貸，絕不護短。關務署並表示，肅貪防弊海關責無旁貸，惟政府反貪腐需要公、私部門一起努力，呼籲業者落實法遵及推動誠信治理，共同建構安全優質的通關環境。