前總統馬英九赴陸祭祖參訪，綠營人士試圖見縫插針尋釁攻擊，指28日他參觀南京總統府時說「我也當了這個」。名嘴黃揚明還原逐字稿，強調馬英九沒說「當了這個」。粉專「政客爽」也指出，原話根本沒有「當了」，只有「差了」2字，且從頭到尾在講年份，直批綠營完全被打臉。

黃揚明今(29日)在臉書整理了馬英九在南京的中華民國總統府遺址中發表的談話內容，逐字稿為「孫中山先生比我大98歲，他在2…1912年成為中華民國臨時大總統，我在…這個…這個2008年，也是差了…這個96年」。

「馬英九昨天並沒有說『當了這個』！」黃揚明直言，從上下文脈絡可看出，馬口中的「這個」僅是口語中的贅字，且因為是當場即興對媒體發言的關係，沒有提前準備好的預擬文稿，故差點把西元紀年給說錯。並指馬英九在該處發表即興談話，很明顯是刻意要與中華民國國旗同框。

政客爽指出，從逐字稿的前面字句可以看到，馬英九一些贅字的原因是在思考正確的「年份」。而昨天媒體跟民進黨莫名其妙生出了四個字「當了這個」，從原話根本沒有「當了」兩字，只有「差了」兩字，從頭到尾重點都是在講年份。當然啦，今天不管是綠媒或民進黨，完全都看不到昨晚馬英九跟對岸官員在正式官方會談中，馬英九自稱「總統」這件事。因為完全打臉這幾天他們扯來扯去的屁話。

「對，你沒看錯，民進黨像小朋友一樣幼稚，用兩個字曲解、抹黑！」政客爽強調，為什麼？因為馬英九在大陸講「中華民國」、「前總統」、「台灣總統」、「民國112年」，實在是打綠營的臉打到沒招了。