藝人伊能靜被歌手劉文正簽下，憑甜美清秀外型知名度大開，跨領域演電影和名導侯孝賢合作，也收獲不錯評價，近年她轉往大陸發展，並與小10歲大陸男星秦昊結婚生下一女；伊能靜日前亮相上海時裝週，與郭富誠老婆方媛正好坐在一起，兩人同框的畫面引起熱議。

近日上海時裝週，伊能靜穿著粉色蕾絲禮服，披著波浪長髮亮相，方媛則穿著白色珍珠禮服，裙子開高衩露出白皙美腿，深V領口大方讓雪乳見客，兩人狀態都很不錯，主辦方安排兩人坐在一起，伊能靜今年55歲，方媛則35歲，兩人相差20歲，同框畫面立刻引起網友討論。

有網友認為：「伊能靜竟然一點也沒輸，年齡差這麼多」、「頂光，這策劃真是個大聰明」、「伊能靜臉色粉太白了，但是這個年紀不算輸」、「伊能靜這個年齡這個狀態很棒了」、「伊能靜贏了」、「這個燈光真心可怕啊，這種燈光皮膚有一點問題都會暴露的很厲害」、「都挺好看的，一直覺得方媛很漂亮！當然伊能靜能美那麼多年，氣質更不是蓋的」、「死亡鏡頭」，也有網友誇方媛「方媛放在娛樂圈都算好看的」、「媛媛氣質好，太漂亮了！」、「方媛真的不考慮當個明星嗎？不要浪費這張臉，我會心痛」。

伊能靜過去透露她隨母親到日本生活，高三暑假返台拍攝學生照，照相館老闆用她的照片放在櫃檯當樣本，因劉文正的公司在照相館樓上，某天劉文正看到伊能靜照片後就請老闆幫忙轉達，希望能與伊能靜見面，見面後劉文正還特地飛去日本拜訪伊能靜母親，詢問是否能在高中畢業後出道，卻因年齡太小遭伊能靜媽媽拒絕，後來伊能靜偷買機票回台灣發展，也如願出道。