此外，聯德控股-KY（4912）宣布，為超前部署電動汽車(EV)和自動駕駛為重點的汽車行業的戰略定位，提升核心沖壓業務能力，董事會已核准啟動500萬美元資本支出計劃，將在墨西哥克雷塔羅建立新的製造基地，預計將於2023年第四季進行投產。