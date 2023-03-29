此外，聯德控股-KY（4912）宣布，為超前部署電動汽車(EV)和自動駕駛為重點的汽車行業的戰略定位，提升核心沖壓業務能力，董事會已核准啟動500萬美元資本支出計劃，將在墨西哥克雷塔羅建立新的製造基地，預計將於2023年第四季進行投產。
聯德控股-KY去年EPS達6.27元
聯德控股-KY（4912）公布去年度財報，2022年營收達59.84億元，稅後純益3.91億元，年減16.09％，每股稅後純益6.27元，董事會通過去年第四季度股息達0.5元，並於6月27日舉行股東常會。
聯德控股-KY（4912）公布去年度財報，2022年營收達59.84億元，稅後純益3.91億元，年減16.09％，每股稅後純益6.27元，董事會通過去年第四季度股息達0.5元，並於6月27日舉行股東常會。
此外，聯德控股-KY（4912）宣布，為超前部署電動汽車(EV)和自動駕駛為重點的汽車行業的戰略定位，提升核心沖壓業務能力，董事會已核准啟動500萬美元資本支出計劃，將在墨西哥克雷塔羅建立新的製造基地，預計將於2023年第四季進行投產。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。