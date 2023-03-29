李穎忠原本做生意，3年前返鄉務農，以溫室栽種南瓜，首次參賽也獲貳等獎。（楊靜茹攝）

草屯鎮農會29日表揚傑出農民，也舉行全國栗子南瓜品質評鑑大賽頒獎典禮。（楊靜茹攝）

獲選百大青農的黃維農主要栽種稻米，利用無人機噴灑藥等科技農業方式進行管理。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮農會29日舉行農民節暨模範農民表揚大會，除了頒獎獎勵全國百大青農、模範農民等，肯定農友們長年的付出與辛勞，同步舉行全國栗子南瓜品質評鑑大賽頒獎典禮，台中市霧峰區農友洪登祐打敗群雄，勇奪特等獎，抱走1萬5千元獎金，昔日冠軍得主、草屯農友許俊彬居次獲頭等獎，貳等獎李穎忠。

全國栗子南瓜品質評鑑大賽元月13日舉行，由農委會台中區農改場前副場長、博士高德錚率評審團，對栗南瓜外觀、甜度、風味等進行品評，台中霧峰區農友洪登祐抱走冠軍，草屯農友許俊彬獲頭等獎；貳等獎李穎忠；參等獎莊美鳳、張兆慶、蔣秋香；優良獎李茂松、李義遠、黃郁典。今日依序上台受獎。

洪登祐表示，他第一次種植栗南瓜，在朋友的遊說下一起參加評鑑，沒想到首次參賽就獲獎，讓他十分意外，「運氣好啦，技術還待提升」，認為自己獲獎原因，可能是園區位於海拔1000公尺左右山區，日夜溫差大，栗南瓜較平地生長慢，因此瓜品、風味勝出，感謝朋友、台中改良場、前輩等的指導。

獲選百大青農的黃維農說，他主要是栽種稻米，契作、加上自有耕地，栽種稻米面積高達35公頃，主要利用無人機噴灑藥等科技農業方式進行管理，不過都依安全用藥、採收檢驗等產銷履歷方式耕作，目前主要跟草屯鎮農會合作，期望未來能自創品牌。