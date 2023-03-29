.@DevinBook is still on my shit list from last night but what an amazing moment surprising one of his biggest fans and collectors @BurbankCards (P.S. Book we got the next 10 games) pic.twitter.com/SR8CsB3BR2 — Michael Rubin (@michaelrubin) March 26, 2023

太陽隊球星戴文布克（Devin Booker）的溫馨舉動令一位年輕球迷感動哭泣，最近有位少女在運動商品店展示她收集的NBA球員卡，其實全部都是戴文布克的卡片，那是她最喜歡的球星。正巧她遇到了麥可魯賓（Michael Rubin），魯賓當場就用手機和戴文布克視訊，給這位女球迷一個大驚喜！

魯賓是運動商品大廠Fanatics的執行長，他神通廣大，撥通電話就聯繫上了布克，並向他介紹：「她是你的超級粉絲喔，你的每一張球員卡她都有買。」光是看到手機裡布克的視訊，就讓那位女球迷喜極而泣了。魯賓開玩笑說：「這傢伙不是個好人哪，他打敗了我的七六人隊，看我買光他的卡片然後在他面前燒掉。」

由於那位球迷住在洛杉磯，總是等太陽隊前往快艇比賽時才能親眼看到布克打球，她收集布克的卡片已經好一段時間了。布克後來又傳訊給魯賓，表示他要贈送簽名球衣給那位女球迷。

網友稱讚魯賓與布克的親切舉動，他們都是大人物，同時他們也真正在乎這些球迷。另外也有人稱讚那位女球迷，球員卡市場愈來愈可觀，早早收集大球星的珍貴卡片，以後都有可能增值的。布克本季場均28.1分、49.9%投籃命中率，太陽目前在西區排名第4，另一位主力球星杜蘭特（Kevin Durant）將在本周傷癒回歸。