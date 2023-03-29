1998年，台商賀光啟將「一人一鍋」的台式小火鍋引進大陸，創辦呷哺呷哺品牌；時隔25年後，呷哺呷哺台灣首店近日正式開業。台式小火鍋鮭魚返鄉，搶佔後疫情時期的餐飲商機。

呷哺集團國際事業部首席營運官陳巨燁受訪表示，餐飲市場受到疫情影響而變得低迷，導致一些較小品牌關閉，如今需要新的品牌來刺激市場，因此有實力的餐飲集團適合打入此前未進入的市場。

陳巨燁補充，雖然全球經濟復甦還需要時間，但此時有很多位子可以搶進，因此呷哺集團有信心進入香港、新加坡、馬來西亞與台灣等四個市場，而「今年重點是台灣」。

呷哺在中國大陸擁有近千家直營門市，目前呷哺集團年營收超過60億元人民幣，員工近3萬人。如今呷哺正式進軍台灣，第一家門市選址於新光三越台北南西店，目標就是18至40歲的女性客群。

呷哺集團創始人、董事長賀光啟透露，計劃今年將在台灣設立8家餐廳，包含呷哺呷哺、湊湊火鍋、茶米茶等多品牌。至於台灣市場的布局和擴張，賀光啟坦言，以台式小火鍋來說，台灣市場競爭相當激烈。但呷哺在大陸耕耘多年，在台商圈早已累積足夠知名度，加上即將打通的全球會員系統以及集團品牌行銷等，讓呷哺剛回台就可坐擁一定的基本客源，這也是勝於其他後進競爭者的品牌優勢。

賀光啟還指出，台灣餐飲業發展程度高，希望通過在台灣市場培育更多的優質餐飲管理人才，打造優質餐飲人才的「黃埔軍校」，為集團全球市場擴張輸送精兵強將。據了解，呷哺集團此前曾與台灣多所大專院校建立合作招聘儲備幹部，該計劃有望再次啟動和擴大。

除中國大陸以外，呷哺集團的餐廳布局已擴至香港、台灣、新加坡等市場，今年還將向馬來西亞擴張。2023年，呷哺集團旗下品牌計劃將在全球擴張260家餐廳，其中大陸市場240家，港澳台及國際市場20家。