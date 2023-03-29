高端疫苗與韓國疫苗廠GC Biopharma季節流感疫苗開發合作案，在台已取得藥證，近來遭受各方攻擊，高端今（29）日以澄清稿的方式聲明，對於特定人士攻擊與抹黑，公司深感失望與遺憾，對於悖離專業知識、企圖誤導大眾認知等不實言論，已委託律師評估並採取應為之法律行動。對此，國民黨立委王鴻薇、李德維、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢今開記者會，質疑高端流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，王鴻薇晚間也提出4點聲明直呼，上一次告她的是林智堅，「而且結果社會大眾也都已經知道了」。

李德維指出，高端原本在2018年就申請韓國GC Pharma的疫苗「成品」在台進行三期臨床試驗，並在隔年公布初步結果。但離奇的是，高端在2020年突然主動向食藥署撤回進口流感疫苗藥證查驗登記，後來又改由GC Pharma生產疫苗原液、再由高端進行「充填分裝」的方式來申請藥證，並在今年3月初通過。

王鴻薇表示，依照藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床試驗，必須要符合原產國已上市、且具有十大醫藥先進國（德國、美國、英國、法國、日本、瑞士、加拿大、澳洲、比利時、瑞典）採用證明。王鴻薇質疑，高端原本是要進口韓國的「成品疫苗」，後來改成「進口原液」填充，但不管是哪種方式，韓國都不在十大醫藥先進國裡，必須完成臨床試驗，而高端的流感疫苗臨床試驗到底完成了沒？過程是否有合乎法規？衛福部必須要對外說明清楚。

而對於高端將要採取法律行動，王鴻薇晚間則以四點聲明回應，第一，「要不要採法律行動是高端的權利」；第二，「高端過去一再強調自己的疫苗有效性如何地好，但請問高端新冠疫苗除了中華民國政府採購外，還有銷往哪個國家？」同時更質疑，「為什麼從去年營收一路下滑，到今年1月、2月掛零，哪一家上市公司營收完全是零的？更不要說高端過去一再跟國人說會拿到世衛組織（WHO）的認證，請問高端WHO認證在哪？」

第三，「有關這次參與採購四價流感疫苗，請問高端，除了國光是本土疫苗外，其他引用國外的疫苗，大家都是原裝進口，為什麼只有高端是原液到台灣填充分裝，且可以順利取得藥證，高端是不是破例了？」最後一點，王鴻薇也要告訴高端，上一次告她的是林智堅，「而且結果社會大眾也都已經知道了」。