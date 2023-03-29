針對四價流感疫苗遭受攻擊，高端疫苗今下午澄清，近來特定人士攻擊與抹黑，既非專業也誤導大眾，將會採取法律行動，不過，澄清稿中扯到同樣生產流感疫苗的國光生技，讓國光「大感意外」，傍晚也以聲明稿方式澄清，呼籲高端「別魚目混珠」。

據了解，國光生技對高端澄清稿中有意見的部分是「早年國光以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場」；國光表示，這是1960年代的「古早代誌」，雖然稿中指出，後陸續建立自有產能，但國光認為，這樣的敘述容易引起民眾誤解，疫苗原液早就在國內生產，「自己澄清輿論攻擊就好」，把國光生產流感疫苗歷程拿出來說，實在不恰當。

對於大家所關心的四價流感疫苗，國光生技表示，流感疫苗原液、充填全是在台灣生產的成品，國光於2015年執行並完成總數2000多人的人體臨床試驗後，才依法經查驗登記取得藥證而上市，其後每年供應國內民眾施打，並每年均執行施打後安全性調查且呈報主管機關。

以目前國內的四價流感疫苗而言，除國光外，其他進口疫苗包括賽諾菲(法國)、GSK(英國)及東洋代理的澳洲廠牌疫苗，都曾在其本國執行完整人體臨床試驗後核准上市，在台灣經過投標供貨後亦均執行施打後安全性調查。