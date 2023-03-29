日本93歲國寶級女星奈良岡朋子在戲劇圈有崇高地位，她最有名的作品就是擔綱電視劇《阿信》的旁白，讓她成為家喻戶曉的藝人；奈良岡朋子與林志玲老公AKIRA（黑澤良平）還是忘年之交的好友，曾合作電視劇和出演綜藝。奈良岡朋子今（29日）被證實，已於23日因肺炎病逝醫院，享耆壽93歲。

綜合日媒報導，資深女演員奈良岡朋子老公的劇團，在官方網站公布她的死訊，她已於23日因為肺炎病逝東京的醫院，享耆壽93歲；而根據奈良岡朋子的遺願，在26日低調舉辦喪禮，只給親友參與。另外，所屬公司將在4月5日公開為奈良岡朋子製造的10分鐘紀錄片。

奈良岡朋子出道後最令人印象深刻的，莫過於在日本收視最高的日劇《阿信》中擔綱旁白，在完結篇中以路人角色登場，而她也因為這份工作讓觀眾記得她的聲音，還有她為傳奇電視劇畫龍點睛的表現。

而奈良岡朋子去（2022）年初與Akira一起上綜藝，雖然他們年齡相差52歲，但訪談中透露兩人其實已是相識超過10年的忘年之交，她更不時給予AKIRA演技指導，AKIRA也曾坦言，「自己受到奈良岡朋子前輩很大的啟發」。