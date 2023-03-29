你不要的垃圾，很可能成為後世的寶貝。法國一處考古地點日前出土大量古物，其中包括2尊古羅馬時期女神維納斯的小雕像，出土區域是一處古羅馬人的垃圾場。

土耳其《考古新聞》（Arkeonews）報導，法國國家考古研究保護局（Institut National de Recherches Archeologiques Preventives，INRAP）的考古學家日前通報，考古隊於法國西北部的城鎮勒恩（Rennes）挖掘一處古羅馬人的採石場時，找到兩尊距今1800年前的小型雕像，經鑑定，雕像人物是女神維納斯（Venus）。出土文物還包括衣物別針、硬幣、一座陶器窯。

這處採石場在西元2世紀期間成了垃圾場，考古學家在此也發現古羅馬人的垃圾堆積層，物品多樣，包括陶製餐具的破片、赤陶土製成的多款女神雕像、以腓骨製成的裝飾品。垃圾場在中世紀晚期完全回填，填土的上層結構還發現了17世紀木造建物、烤爐、管線的遺跡。

維納斯是古羅馬神話的女神，掌管愛與美。（圖／Shutterstock）

INRAP考古學家說明，掘出的古羅馬文物年代最早可溯及西元100年。當時的勒恩是古羅馬城鎮孔達特鞋多諾姆（Condate Riedonum），古城的城牆有好幾處採用西元1世紀到2世紀之間開採的細小片岩為基石。

這次發現的2尊維納斯女神小型雕像，其中之一是裸體造型，雕像胸前刻有布料遮蓋，女神頭戴氣派的頭飾固定髮型，像高10公分，據頭飾造型推估製作年代介於西元1世紀至2世紀，材料是赤陶土。

另一尊造型較為細緻，描繪「海中升起的維納斯」（Venus Anadyomene），同樣也是裸體造型，但這尊女神抬起右手握著一股頭髮、貌似要擰去髮間的海水。

Gallo-Roman Venus Discovered in Rennes@Inrap exhumed the perfectly preserved Venus, a 10cm statuette, at the site of the Gallo-Roman city of Condate. It can be dated to the late 1st c. - early 2nd-c. due to its elaborate headdress.#discovery pic.twitter.com/sQM1c28lEA — La Gazette Drouot – International (@Gazette_Inter) March 16, 2023

維納斯是古羅馬神話的女神，掌管愛、美、欲、性，也是生育、豐盛、勝利的象徵。根據古羅馬神話，維納斯的兒子埃涅阿斯（Aeneas）在特洛伊城陷落之後逃到義大利，成為羅馬人的祖先。

本次考古成果有助讓考古學家進一步了解古羅馬採石場的管理與組織、採石工人的動作（包括採石工具與挖掘技術）、採石工人眾生相的演變、後世採石業的發展等面向。