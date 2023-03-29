陳博正今晚出席《模仿犯》世界星光首映。（讀者提供）

三立電視台28日大動作發聲明宣布終止與楊子儀合作，形同封殺！三立並指稱，劇組希望他可以繼續演出新8點檔《天道》的一場關鍵戲，但他拒接製作人電話，連三立電視總經理高明慧都一早淋雨上親自驅車上烏來宮廟，就為了要當面拜託他順利演出，一等數小時但他卻選擇避不見面，因此電視台才選擇做出停止合作的決定。楊子儀「乾爹」、烏來龍太宮的負責人陳博正（阿西）29日晚上出席Netflix《模仿犯》世界星光首映被問及此事，也做出回應。

阿西表示，這件事他不清楚沒辦法回答，坦言他當時人在（宮廟），但不知道這件事，至於三立聲稱聯絡不到楊子儀，「他們都聯絡不到，顯然是關機」。

陳博正劇中飾演愛孫心切的宮廟主委，被殺人犯要求「跪地學狗爬」才肯放人，導演張榮吉在首映受訪時大讚陳博正體力超好：「西哥被兇手要求跪地爬行的戲，他完全不喊累，還會一直問問題，精神超好，工作人員都已經快體力不支，他真的是所有人裡面最強的。」陳博正笑回：「我這個人30年來見光死，晚上剛好是我的時間，因為小時家裡開撞球場，都習慣了。」