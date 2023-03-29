前總統馬英九27日抵陸展開祭祖交流之旅，28日在南京中山陵拜謁國父孫中山，題字「和平奮鬥，振興中華」，並寫下民國紀年「百十二」。粉專「不可能我二弟天下無敵」揶揄表示，綠營看衰馬英九不敢說中華民國，結果馬英九不但說中華民國，還自稱中華民國前總統，讓綠營只好雞蛋裡挑骨頭。反觀總統蔡英文出訪遭白宮打臉，未安排美方官員會晤，塔綠班還是會歌功頌德。網友也狠酸，到底是誰在做降低國格的事？

不可能我二弟天下無敵今(29日)在臉書發文揶揄表示：

馬英九訪問中國，塔綠班：不敢說中華民國。

馬英九訪問中國，公開說中華民國，塔綠班：不敢說是前總統。

馬英九訪問中國，公開自稱中華民國前總統，塔綠班：不敢在中國官員面前說。

馬英九訪問中國，在中國官員面前公開自稱中華民國前總統，塔綠班：說太小聲了，語調聽了不舒服！

他反觀，蔡英文訪問美國遭白宮打臉，未安排美官員會晤，塔綠班：蔡總統好棒，台灣有小英真好！

網友笑回「馬哥贏了這局」、「那她去美國幹嘛？浪費公帑」、「有邦交的話就直飛吧！直飛飛不了嗎？要這樣繞一大圈？」、「要超買雞蛋啊」、「據我認知，老馬沒卸任過ㄟ」、「所以，到底是誰在做降低國格的事？！台灣現在都沒是非了嗎？」、「這波我給馬總統加分，本來我也很看衰，比數居然反超了」、「硬要去，錢帶夠，不然有可能又變成12國」。