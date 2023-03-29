許多人都追求高薪希望盡早財富自由，不過現實還是得一步一步慢慢來。一位女子分享，就讀國立大學傳播相關學系的她畢業後連續換了6個工作，雖然窮忙1年多，還是順利存下50萬元，未來將在高鐵站務員穩定發展，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她畢業後第一份工作是月薪2萬9、月休8天的「電視台助理導播」，不過北漂的她得負擔房租、生活費，基本上沒辦法存錢，看到同事結婚生子後薪水也只有3萬初，覺得不是她要的未來於是離職；第二份則是月薪3萬5、輪班月休4天的「兒童攝影助理」，收入雖然有餘，但她還沒有記帳習慣，原本她計畫趁此培養獨立接案能力，不過由於得一直逗小孩笑，加上常常拿很重的裝飾或蹲或跪，導致膝蓋瘀青，還有休假太少等原因，讓她覺得沒有生活品質而辭職。

原PO提到，第三份工作是月薪2萬7、周休2日的「安親班老師」，當時她放棄北漂回到家鄉，想說躺平就好、開始控制月存2萬元，結果因為無法順利管教一位小朋友，情緒時常不穩定，和男友常吵架，又不想放棄所學，於是辭職；第四份工作是基本薪資、輪班月休8天的「客家電台行政人員」，不過因為工作內容繁雜，加上是家族企業導致工作分配不均，還得處理台長的個人庶務，讓她決定離職。

原PO說明，第五份是月薪3萬6、月休4天、每日工時11小時的「寢具店店員」，是過去打工認識的姐姐創業後找她來的，不過因為姐姐一直拉高業績獎金門檻，又沒生活品質，她於是裸辭休息3個月。原PO透露，後來她報考高鐵站務員順利上榜，雖然還沒上工，不過她不想再換工作，感嘆自己只是社會的小螺絲釘，私人企業、家族企業有太多不可估量的因素，希望所有文組、新鮮人求職時避免踩雷，畢業至今沒拿家裡一毛錢的她也順利存了50萬元，「穩定存錢才是好辦法」。

對此，許多網友紛紛回應，「文組還是公職跟國考最穩，加油」、「感謝妳分享，同時也是文組真的好迷茫！謝謝妳的文字讓我有動力！加油啊共勉之」、「文組除了考公務人員，專精自己的外語能力，找間外商也是不錯的選擇」。