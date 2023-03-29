藝人王彩樺出道多年，凍齡外貌跟魔鬼身材看不出已有54歲，近年來跟丈夫黃品文生下的兩名美麗女兒更成為矚目焦點，令她多了一個「國民岳母」的封號，其實王彩樺的爸爸也是高顏值，今(29日)她在粉專曬出爸爸跟寵物狗的合照，86歲的凍齡顏值讓網友發出驚呼聲：「把拔(爸爸)保養真好！」

王彩樺29日在臉書寫下：「我的帥爸爸86歲，我的帥兒子達菲1歲多，我愛我的爸爸，希望爸爸黑皮呷百二(快樂活到120歲)」，隨後她更孝順說道：「16歲出來賺錢養家就是希望爸爸不要太辛苦，身體健康是我最大的心願」，並在Hashtag標註「過好每一天珍惜每一個當下。」

王彩樺爸爸身體健康、氣色很好。(圖/王彩樺 FB)

從王彩樺PO出的照片可看到，雖然爸爸頭髮灰白，但臉上的皺紋不多，雙眼更是炯炯有神，看上去氣色很好，讓網友紛紛誇讚：「這你哥吧！」、「這爸爸也太童顏了」、「好年輕的王爸爸，不像86歲」、「超年輕又帥氣，難怪彩樺和她女兒都這麼漂亮」、「啊，帥到不可思議，敬祝王董生日快樂。」

王彩樺爸爸年輕時也相當帥氣。(圖/王彩樺 FB)

事實上，王彩樺曾曬出爸爸的年輕帥照，可見頂著捲髮的他，除了擁有深邃眼睛、高挺俊俏的鼻樑之外，還擁有一對大耳朵，笑起來跟王彩樺如出一轍，王彩樺表示很謝謝住澎湖的阿姨把照片保存這麼好，除了PO文時感性說道：「太珍貴了，我最愛的親人，我愛你們」，更在Hashtag標註「孝順爸爸一輩子的乖女兒。」