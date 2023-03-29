五月天今晚在高雄世運主場館舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。（相信音樂提供）

五月天阿信（相信音樂提供）

五月天冠佑（相信音樂提供）

五月天瑪莎（相信音樂提供）

五月天出道即將邁入25年，今（29日）起在高雄世運主場館舉辦4場「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。首場適逢五月天成軍紀念日，五月天一連飆唱〈2012〉、〈叫我第一名〉、〈愛情萬歲〉、〈香水〉等歌曲開場，瞬間炒熱氣氛。

5人唱完〈香水〉後向全場歌迷問好，阿信先歡迎大家回到諾亞方舟，瑪莎也說終於又開回高雄：「很高興整艘船滿滿的人，這次有一些內容不太一樣，希望大家一樣都能變得很有力量。」怪獸說，每次回到世運主場館看到很多人，心裡就覺得澎湃。

冠佑主動提到日前來台的BLACKPINK，「大家都知道前兩個禮拜BLACKPINK就在這邊開唱，怪獸和瑪莎也都有來看」，接著要求現場5萬人一起熱情尖叫，把聲音傳到韓國去給BLACKPINK聽。不料全場歌迷高聲大喊：「跳舞！」冠佑笑說「你們把團體搞錯了」，怪獸接話說BLACKPINK鼓手是黑人，叫冠佑把臉塗黑，全場大笑。

五月天對歌迷的尖叫聲似乎不太滿意，怪獸先是吐槽：「你們的聲音到不了台南，只能到小港機場。」希望大家跟五月天一樣把體力耗盡、把喉嚨喊破。

而到阿信發言時，全場仍大喊「跳舞」，他幽默問：「你們都知道台上是誰對不對？那要我們跳舞幹嘛？」表示今天是高雄第1場，也是個特別的日子，準備了很多特別的歌獻給大家，接著帶來星空。

五月天「諾亞方舟」重返高雄，特別斥資千萬重新打造獨一無二的明日航艦舞台環場，復刻進化第二人生。而這次也是五月天第8度登上高雄世運主場館開唱，在該場地締造共24場、120萬人次觀賞紀錄。