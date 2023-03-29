海巡署3月共在西部海岸陸續發現16具屍體，其中2人為越南籍、5人為台籍。民眾黨主席柯文哲今天晚上發臉書說，「人命關天，讓海上魂魄安息」，台越已經於2010年簽署民事司法互助協定，相關單位必須加強與越南的司法合作，肅清人蛇集團，讓漂流海上的冤魂，得以安息。

柯文哲說，蔡英文總統與馬英九前總統先後出訪，全國關注，自己卻被一則社會新聞吸引，海巡署從5月至今，竟在台中到高雄沿海發現16具遺體，其中5具疑似是台灣人，2具男屍為越南籍，還有9具身分待查。

柯文哲指出，短短1個月內，台灣西部沿海出現16條冤魂，其中有12具遺體是近兩周發現。檢方懷疑這可能與 人蛇集團丟包有關，相關單位還在調查中。

柯文哲也提及，人口走私而導致人命傷亡的悲劇時有所聞，去年7月，美國德州聖安東尼奧就發生53名非法移民 被悶死在高溫貨櫃車中的慘劇。根據國際人權組織的資料，國際人蛇集團每年至少獲取1500億美金，把人當作斂財的工具，視如草芥駭人聽聞。

柯文哲表示，這麼多條人命到底為何喪命？台灣是不是已經淪為人蛇集團的目標？台越已經於2010年簽署民事司法互助協定，相關單位必須加強與越南的司法合作，肅清人蛇集團，讓漂流海上的冤魂，得以安息。