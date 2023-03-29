俄羅斯國防部周三表示，俄羅斯發起RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈(Yars ICBM)的演習，300多件設備、多達3000名軍人一起參與。亞爾斯飛彈是俄羅斯最具威力的洲際飛彈，射程達到12,000公里、可攜帶多枚不同當量的核子彈頭。

路透社報導，這是俄烏戰爭爆發後，俄羅斯首次舉行的戰略核武器演習，顯然是莫斯科展示自身核武實力，威懾北約不要再介入俄國軍事行動的又一次嘗試。

RS-24在2017年的試射。(圖/俄羅斯國防部)

Russia starts drills with Yars intercontinental ballistic missiles

俄羅斯總統普丁在幾年前的國情諮文，曾經慎重的介炤RS-24亞爾斯洲際飛彈，它比前一代的RS-12白楊樹(Topol-M)洲際飛彈有更快速的預備時間，以及更長的射程，普丁將它稱為「俄羅斯的無敵武器」。

俄羅斯國防該部表示，在演習期間，亞爾斯將會機動的在俄羅斯三個地區進行演習，但沒有具體說明位置。僅說「戰略飛彈部隊將與中央軍區、空天軍協同演習，其他部隊採取一系列措施，來偽裝、掩護戰略飛彈的發射。」

自去年2月對烏克蘭發起特殊軍事行動以來，俄羅斯單獨或與其他國家進行了多次軍事演習，也增加了與與白俄羅斯的軍事訓練。