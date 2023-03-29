古巴投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodríguez）成為本屆經典賽後叛逃的第2人，她目前效力日本職棒的中日龍隊，但是球團證實與他失聯，外媒報導他跑去多明尼加，準備進入美國尋求大聯盟合約。古巴棒協暴跳如雷，提出嚴正聲明，要依規定向羅德里奎茲求償1000萬美元（新台幣3億）。

當地媒體Cubadebate報導，古巴棒協（簡稱FCB）得知羅德里奎茲不願返回日本職棒的中日龍隊，也就是他現在的雇主，這已經違反了古巴棒協與中日龍的協議。「他的舉動傷害了古巴棒協的努力，棒協希望他前往高等級的職棒聯盟提升能力，以做為古巴國家隊的支柱。」

古巴棒協指出，羅德里奎茲赴日之前已經同意，除非有正當理由，否則不可以在未經棒協授權之下加盟其他球隊。鑒於羅德里奎茲的行為，棒協將索求1000萬美元的賠償金。

羅德里奎茲去年12月獲得古巴棒協授權，與中日龍續約到2024年，他在那裡投得非常好，雖然不是先發投手，被看好在大聯盟的身價為5年5000萬美元（新台幣15.2億）。他的叛逃對於母隊中日龍造成很大的不便，不確定他在大聯盟的新東家是否會補償中日龍，至於古巴棒協索求的1000萬美元，他當然是一毛錢都不必給。