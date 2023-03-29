有位駕駛在台南市青年路上拍下1段車貨影片，有對老夫妻騎機車要過馬路，駕駛停車禮讓後，阿伯也點頭道謝。

騎士到路口都不用減速慢行？日前有駕駛開車行經台南市青年路上，看見又前方有對雙載老夫妻等待著要左轉，於是駕駛便停車禮讓，騎士阿伯也點頭道謝示意，未料，當阿伯騎到路口正中央要左轉時，卻被1輛疾速而來又逆向的雙載機車撞倒，還波及對向車道的1名女騎士，5人紛紛倒在地上；對此網友也搖頭「有禮貌又守法的老人還是會被擊落」、「最無辜的還是對向其過來的那位小姐」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段1分多鐘行車紀錄器影像，拍攝地點位於台南市中西區青年路上，汽車駕駛見前方有對雙載老夫妻騎機車從武德街出來，等待左轉至青年路上，由於該路口有畫設網狀線，於是駕駛便停在網狀線之前，並且禮讓老夫妻先過，老夫妻也對駕駛點頭道謝後往前騎，不料，卻遭到1輛跨越雙黃線又逆向的雙載機車衝撞，還波及對向車道1輛機車，造成5人皆跌落地上；雙載逆向機車的其中1位年輕人也趕緊上前關心，遭衝撞的阿伯坐起後，也趕緊攙扶躺在地上的妻子，而另外也有路人去幫忙扶起波及的對向車道騎士。

影片一出，網友紛紛留言表示「有禮貌又守法的老人還是會被擊落」、「對向外線的阿姨真倒楣，阿伯的拖鞋也噴了」、「逆向車真的一定要全責，老人家彬彬有禮還被這樣撞真的受不了」、「希望老人家沒事」、「最無辜的還是對向其過來的那位小姐」、「騎士到路口都不用減速慢行」、「最痛恨跨越雙黃線逆向超車的，害人不淺」