南韓女團DIA由7名成員組成，不過已於去年解散，其中團員之一的順伊（솜이）外型甜美，卻爆出還未退團前，就現身18禁平台當直播主，讓粉絲相當錯愕，掀起不小爭議。近日她登上談話性節目，淚訴自己當直播主的主因，讓粉絲們看得十分心疼。

順伊近期登上談話性節目《進擊的姐姐們（진격의언니들）》，回應此前吞雲吐霧的吸菸照爭議，表示：「那張照片並非鼓勵大家吸菸，僅是覺得好看就上傳了。」此外，當主持人提及在18禁平台直播的工作時，順伊也大方回應了。

順伊表示自己脫離偶像身分後，曾當過商店模特、咖啡廳兼職、美容模特等，但那些收入僅能維持自己的生活，哽咽指出：「家裡的狀況不好，父親生意失敗數次後，家裡欠下許多債務，而爸爸現在身兼兩份差，媽媽更是簽約制的臨時工。」因此她不得不選擇能快速賺錢的方法，「直播主是按周發工資的，最多的時候還曾進帳2000萬韓元(約46萬元新台幣)。」而她目前工作到現在，已經給家裡5000萬韓元（約新台幣116萬元）。

順伊也指出：「自己目前無法逃脫，似乎只是為了錢而工作。」因背負著巨大的壓力，不得不靠著酒與安眠藥度過夜晚，更是罹患躁鬱症、焦慮症和恐慌症。然而她也向粉絲表示歉意：「我做這份工作是因為我別無選擇，如果這樣子讓你們失望了，我以前也沒有機會向大家說對不起，但我現在很感謝今天能在這裡說出口。」

對此，主持人也開口問道：「妳把錢給家人，那妳有為自己花的錢嗎？」讓順伊沉默不語，無法開口，而現場的主持人們見此也都眼眶泛紅，頻頻用衛生紙拭淚。而節目播出後，許多網友也在留言區中表示：「看到這個我哭了，我想看見你真誠的笑容」、「希望你未來會發光」、「真的很謝謝姐姐能出現在節目中分享這些，未來要加油。」

順伊於節目中透露當直播主的原因。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

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