陳庭妮76歲的父親陳奕樑因欠稅高達418萬元，驚傳於25日入獄，陳庭妮第一時間表示相當震驚，表示不知情也還沒聯絡上家人，未婚夫胡宇威也透過經紀人表示會陪著陳庭妮一起了解。

而稍早陳庭妮的經紀公司雀喜娛樂也發出聲明，表示已請律師協助陳庭妮安排與爸爸接見，以便討論妥善後續處理，很抱歉因為家裡私事而佔用媒體的公共資源，希望大家也能理解父母不希望子女擔心，而不願將自身困難透露太多給子女知情的心情。

聲明全文如下：

謝謝大家的關心，公司跟庭妮本人都是早上看新聞才得知消息，已請律師協助並安排與爸爸接見，以便討論與妥善後續處理。

就此次事件來說，近幾年在日常與爸爸的相處、交談中，因未曾聽爸爸提到或透露關於償還稅款遭遇困難或延遲的情形，所以庭妮的確不了解事情的前因後果與細節。

很抱歉因為家裡私事而佔用媒體的公共資源。希望大家也能理解父母不希望子女擔心，而不願將自身困難透露太多給子女知情的心情。

關於本次風波，庭妮已諮詢律師一同面對，希望能儘快讓事情圓滿解決，也希望大家可以給她處理的空間，日後關於此事件，因涉及家人隱私將不便多做回應，再次謝謝大家的關心與諒解。