中華電信線路異常 新北消防局119專線一度不通 20:342023/03/29 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府消防局29日晚間7時許指出，因中華電信線路異常，導致新北市119報案電話斷線，民眾報案請改撥打02-8951-9119分機9報案，不過目前已線路已恢復正常，民眾可直接撥打119進行報案。 狒狒遭獵人1槍打死 桃園地檢署說話了 美國再打壓 大陸海康威視五家子公司列入實體清單 許淑華縣長照片遭盜設IG 籲別受騙 #新北消防局 #報案 #119 #電話 #打不通 也許您會感興趣 推薦閱讀 清洗工無辜被打瞎還遭逼問死了沒 莽漢下場曝 14:082023/03/29 社會 張育成拚大聯盟開季 春訓熱身賽連兩戰有安打 05:052023/03/29 體育 大谷翔平一通電話促成世紀對決 天使總管被打動：支持他的夢想 11:082023/03/29 體育 傳台提供烏克蘭千架無人機反攻 外交部駁斥：將向警方報案 12:042023/03/28 政治 瑞芳拼裝載菜車疑煞車失靈失控撞電桿 駕駛送醫仍不治 13:322023/03/28 社會 定期定額人氣退 投資契機到 04:102023/03/29 投資理財 吳釗燮扯不排除「雙重承認」 郭正亮吐1句話狠狠打臉他 22:292023/03/28 政治 馬英九沒說「當了這個」！他：綠營被完全打臉 19:502023/03/29 政治 遠雄悅來大飯店全面換裝 搶客 04:102023/03/29 財經要聞 MLB》官方預測投打各大獎得主 大谷翔平有機會奪下這獎項 11:362023/03/28 體育 合庫攜北榮打造醫療健康生態圈 04:102023/03/29 金融．稅務 秦嵐死會了？被直球問感情狀態「未否認姊弟戀」 1句話耐人尋味 17:052023/03/29 娛樂 中華電 搶先開通iPhone VoLTE 04:102023/03/29 產業．科技 救國團10位青年獎章得主 蔣萬安入列 04:102023/03/29 財經焦點 高中生受輔導無異樣 走出辦公室後傳巨響 18:562023/03/29 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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