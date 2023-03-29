我國中南部外海3月來驚傳多具浮屍，目前根據海巡與檢方的資料，16具遺體中，15具是浮屍、1具是在離岸風電的風機高台上，距海面快10公尺，研判是被活活曬死。目前調查出至少2名為越南國籍，5名為台灣籍，其餘9名因大體嚴重腐爛，沒有證件無法辨識。由於目前台灣海峽仍屬於往南的冬季洋流，加上大體嚴重腐爛，資深刑警說，有可能是試圖從北部上岸的越南偷渡客，遇難後遺體往中南部漂。

據了解，因檢方不排除其中有越南人偷渡被「丟包」或遭逢大浪翻船遇難，其中涉及台灣的「人蛇集團」，目前先採集沒身分證、大體嚴重腐爛的遺體DNA，聯繫越南當局比對，而台灣部分，則朝人蛇集團或窩藏逃逸移工的仲介集團偵辦。

今天西部沿海浮屍成為熱議，而這些被懷疑可能是偷渡被丟包的越南浮屍，之所以引發台灣、越南輿論關注，最早卻是一具「乾屍」而起。

時間回到3月7日，1名離岸風電的日本技師，於汪洋大海中的台中港離岸風機平台，驚見1具可疑男屍，並非風電公司員工，也非更早之前彰化發生翻船事故人員，疑點重重。台中檢方會同法醫14日解剖調查，遺體外觀無異狀、遭嚴重曝曬，初步研判沒有外力介入，而胃內無殘留食物，應已受困多時，身分至今不明，目前被懷疑可能是越南籍身分。

由於該高台距海面快10公尺，距離台中港岸邊也有約9公里遠，單靠體力也很難游到該處、再爬上高台。檢警相驗男子身體無腫脹腐爛，全身嚴重曬傷，「應該是被活活曬死」。

原本一具汪洋中高台的乾屍，已非常離奇，正當檢方相驗後毫無頭緒時，近日意外發現，3月以來半個月內，西部沿海的縣市，陸續有不少浮屍，且以雲林最多。台中地檢署今天表示，已與台南地檢署等單位連繫追查，是否與人蛇集團人口販運丟包有關，將聯繫家屬確認遺體身分，展開調查。

台中地檢署表示，依據海巡署資訊，中檢上周與台南地檢署聯繫，追查不明浮屍是否與人蛇集團涉嫌越南籍的偷渡及人口販運案件有關，並與越南辦事處、刑事局國際科聯繫，將透過管道提供家屬檢體，以供法醫研究所比對確認。

根據目前海巡與各地檢署資料，乾屍與浮屍分別被發現的時間與地點為，3月4日桃園新屋溪北岸、5日台南七股網仔寮沙洲、6日台南青山漁港海面、6日雲林湖口外海、7日台南將軍海域、7日彰化王功海域、7日雲林麥寮海域、7日台中外海、10日雲林外傘頂洲、10日高雄茄萣沙灘、14日桃園市外海、17日台南網仔寮沙洲等地。

事實上，沿海或內陸河流發現浮屍，並不稀奇，不過半個月內大量出現，且其中有越南人身分，就顯得不尋常，連檢察官都無法排除人蛇集團偷渡、丟包的可能性。

不過警方也說了，大海並無監視器，很難還原現場。所謂「丟包」，參考20年前大陸女子要偷渡來台，在苗栗外海遇到我方水警查緝，「蛇頭」心一橫，才狠心將大陸女子丟下海，震驚海峽兩岸。

目前看來海巡署並未說明是否在這幾個月有何外海查緝動作，不然「人蛇沒遇到水警，卻丟包這些人，動機是什麼？」尤其，一般偷渡的小船，若發生衝突互毆，恐怕所有人都無法倖免於難。

至於死因，中山醫大法醫科主任高大成今天研判，須解剖釐清是生前或死後溺水，如生前溺水，器官內一定會因吃水而有海藻，就算被曬到成屍乾，海藻也還在器官內，也可透過肝、腎等器官內的海藻、汐藻以及海裡的浮游物，比對出落水海域，因每個海域藻類生態不同。如此找出可能的死亡海域，就能釐清這些浮屍案件，是否同一個事件。

不過，檢方將外海浮屍案件與人蛇集團聯想在一起，是有跡可尋。原因是去年轟動柬埔寨事件。

去年國內黑幫人蛇集團將求職者詐騙至柬埔寨，在當地囚虐，震驚全國，成為跨境犯罪事件，之後我方陸續救回受困者，柬埔寨也迫於國際壓力開始掃蕩，目前情況已控制，留在當地的國人，警方研判「都是自願在搞詐騙」，且當地詐團已不施以酷刑虐待。

資深刑警說，理論上要把台灣人騙出國，不需坐桶子偷渡，會坐桶子的，一定是犯案後跑路，目前各單位也密切注意這些浮屍的相驗結果，並清查是否與手上的懸案有關連。同時遍及北中南的安排偷渡的人蛇集團或「船老大」，也正繃緊神經，就怕海巡與警方找上門。

根據警方透露，北越偷渡到台灣的價碼大約6000美金，約18萬台幣，過去賣淫集團與人蛇勾結，就是送到北台灣上岸，再各自搭車離開，若在2月的冬季時節偷渡來，遇上風浪，確實有可能隨著洋流一路飄往中南部，海岸洋流的變化，也成為檢方與海巡在釐清浮屍「源頭」的關鍵。