徐懷鈺將在4月14日於Zepp New Taipei開唱，29日進行練團活動。近期網路流傳大陸真人秀節目《浪姐4》出演名單，徐懷鈺出現在名單內，引起粉絲熱議，被問及會參加《浪姐4》？她未正面否認，僅表示，對方有來跟她公司接洽，「但不知道結果是什麼，還不確定。」

她也表示，個性屬於低調型，不太適合去互相較量，更擔心若參與競賽節目，要與很多人一起激烈競爭，直言：「我怕我會輸，因為要廝殺，我會走退讓的路線，因為我是比較默默的，會先默默的走。」她出道至今，擁許多「回憶殺」歌曲，笑說，「但我的回憶殺只能殺大家，殺不了同伴」，加上參加節目會開始過著團體生活，她自認一加入團體生活後，就會想以團體為重，屆時若要互相廝殺，她可能會做不太到。

她目前單身，自虧是超級宅女，先前沉迷手遊、電玩，每天都花約8小時在玩遊戲，根本沒時間外出認識新朋友，希望理想型是認真賺錢、有上進心及彼此能共同成長；45歲的她坦言，現階段希望遇到是靈魂伴侶，早已沒生小孩的想法，過去有朋友推薦凍卵，但她認為凍卵必須要取卵可能會傷身，加上凍卵有保鮮期，最後沒去嘗試，她還樂觀說，領養小孩也很不錯。

她今在現場演唱經典夯曲〈分飛〉、〈NANANA〉，開唱倒數計時，近日正忙練唱練舞，更預告在演唱會上獻唱的歌曲是與以前的風格很不同，但也會唱讓大家充滿回憶的曲目，她今年有許多新工作計畫，包括推出新單曲、新專輯及在台灣與海外巡演。