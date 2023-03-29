宜蘭縣議員謝正信（前排左4）今（29日）至文化國中頒發加菜金，勉勵球員們辛勤付出和教練們的努力。（宜蘭縣議員謝正信服務處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣文化國中男籃首次勇奪國中乙級籃球聯賽北區冠軍，將挑戰4月12日在台北體育館舉辦的全國賽。該校歷屆校友縣議員謝正信為球員們感到無比自豪，於今（29日）至文化國中頒發加菜金，勉勵球員們辛勤付出和教練們的努力，期盼日後繼續為校爭光。

文化國中男籃歷經5天、北區共24隊的激戰，首次在聯賽中奪冠，亦為校史上最好的成績，成功躍進全國8強。謝正信指出，籃球聯賽對國中選手是一個球技與體力的考驗，在比賽過程需展現出色的技巧和團隊精神，才能贏得令人驕傲的成績，希望球員在未來的道路上能持續培養專業籃球素養及國民教育，發光發熱。

校方表示，經過這次的比賽，針對基本動作及戰術有待提升，請教練再積極訓練，對於聯賽中不足之處再檢討，期盼於4月12日再創佳績。校長藍介嵐指出，能有這樣的成績並非偶然，全靠教練們辛勞付出與球員們努力練習、挑戰層層關卡，並在比賽中勇往直前，發揮平時累積的實力和球場上應有的風範。

藍介嵐說，籃球競賽是非常激烈的運動，每次看這群孩子比賽就很緊張，但看到他們在球場上打球的快樂表情，就覺得很幸福，希望他們對籃球的熱忱能一直保持下去。因球員們都住學校宿舍，來自不同家庭、畢業的小學，但他們仍慢慢磨合、培養彼此的團隊默契。

令孩子們感到痛苦的就是要兼顧課業，學校不論是常規、品格教育、課業等各方面都要求齊頭並進，需利用晚上時間複習功課，但他們甘之如飴，全因每個人都有顆願意為籃球付出的心。