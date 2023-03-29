總統蔡英文過境美國出訪中美洲，引發中美關注。外媒引述消息人士透露，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）24日曾與中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅通電話，但未透露詳情。而美國國務院亞太助卿康達原本預計針對蔡英文過境美國對記者簡報，但最後卻取消。對此，前立委郭正亮29日就表示「蔡英文已經介入美國的黨爭了」。

外媒早前報導，美國一直尋求安排總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平通話，但中方未回應美方通話的要求。美方官員預計，或要等蔡英文結束外訪後，美中元首才有機會通話。而郭正亮29日在中天節目《大新聞大爆卦》中認為，「王毅可能有提醒，蔡英文去美國要遵守一個中國原則和中美三個聯合公報之類的，可能加了一句『等蔡英文返台再說』，那美國就覺得返台再說，所以就先釋放善意了，我認為康達臨時取消應該是這個原因，美國就先做動作了」。

郭正亮也坦言，「拜登現在很頭痛，因為蔡英文紐約跟加州兩大行程都是共和黨安排的，都是鷹派，不知道他們會講什麼話，也有擦槍走火的可能性」，而拜登是當家主政者，會考慮到方方面面，「會有現實的需要，當家有當家的難處，他已經判斷到共和黨會一路反中到底，這就壞了跟中國大陸所有的局」。

郭正亮也強調，「這樣造成的後果就是拜登概括承受，當然就不希望蔡英文玩過頭，問題在這裡，蔡英文已經介入美國他們的黨爭了，康達那個過境簡報臨時取消就是不太妙了，這代表拜登已經在想『要怎麼撇清責任』」。