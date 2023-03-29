由於微弱鋒面通過、東北季風增強，明（30）日各地降雨機率增加，尤其北部及東北部地區有短暫陣雨，北部及東北部白天高溫略微下降。氣象局表示，周五至下周日（31日至4月2日）華南雲雨區東移，下周四（6日）又有鋒面通過。

氣象局預測未來降雨分布。（氣象局提供）

氣象局指出，明天各地降雨機率增加，尤其北部及東北部地區有短暫陣雨，降雨時間比較長，雨區也比較廣，中部及花東主要為局部短暫陣雨，其他地方多雲；溫度方面，北部及東北部白天高溫略微下降，來到22至24度，其他地區高溫仍有28至31度，感受稍偏熱，夜晚清晨各地低溫約17至21度。

氣象局分析一周溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五至下周日華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲；下周一、下周二（3日、4日）東半部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下周三（5日）鋒面逐漸接近，北部及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，中部、東部及東南部地區亦轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；下周四鋒面通過及東北季風增強；下周五、下周六（7日、8日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區亦有降雨的機率。