桃園市長張善政今上中天《庶民請上車》節目揭開桃園大祕寶進度，透露3大工程鑑定結果和前市長鄭文燦結論大不同，多為「制度」問題，像是楊梅公所水上漂是因水位調查不實，非鄭文燦所述下大雨，坍塌的平鎮地下停車場也因沿用坍塌的基礎，仍要重新補強，預告周五桃園大祕寶會正式開箱，向市民報告。

張善政上任後成立公共工程體檢委員會，請來內政部前部長李鴻源擔任總顧問，調查「漂浮」的楊梅區公所、坍塌壓死人的平鎮文化公園地下停車場、沉默的竹圍漁港遊艇碼頭3大案。

張善政坦言，鄭文燦任內都有做過調查，像是平鎮文化公園地下停車場，竟是離譜的「數字輸入錯誤」，柱子有4個象限卻忘了乘以4，「一定坍塌！」，只好打掉重蓋，不諱言地方都在質疑已經完工為何不開放，他反問：「改善好就可用了嗎？」直言基礎還是崩塌時原來的基礎，體檢委員會建議基礎要補強，因此要跟鄉親說對不起，但強調補強不是很複雜不會太久。

至於楊梅區公所，也跟鄭文燦任內的鑑定結果不同，張善政說，水位高導致浮起來的結果一致，但鄭文燦任內鑑定結果認為「下大雨」導致地下水位上升太多才漂浮，但體檢委員會鑑定結果是認為，並非下大雨造成水位高，而是水位原本就很高，設計時的水位調查本來就有偏差而釀禍，竹圍漁港同樣是事前調查不實。

張善政強調和前朝看法角度不同，看的範圍更大，希望看到工程本身缺失還有制度面問題，避免後續類似問題發生，絕不只是看到一個解決一個，盼看到制度面問題徹底解決，強調禮拜五早上記者會會講更詳細，預告桃園大祕寶周五正式開箱。

張善政也談到北景雲計畫並未納入體檢，是因為調閱資料就能看到諸多問題，尤其審計部過去就曾點出很多缺失，這也是監察院希望他去說明的主因，直言北景雲同樣也是制度面問題。

「天花板固定竟然沒有設計圖，全憑廠商直覺施工！」張善政說，全面檢視工程發現設計不夠完整，像是八德運動中心5樓樓頂跟3樓天花板同樣更新天花板，但3樓是鎖入4樓混凝土較堅實，5樓是頂樓沒有這麼厚的混凝土，竟鎖在金屬板上，根本撐不住而崩塌。

張善政也不諱言有監工，但又帶出另一個問題，審計部調閱跨市監工資料，發現桃園工程監工者往往又在台北或其他縣市某工廠兼職，好幾個工程都全職監工變打工，直指政府花錢買3個監工就該要有3個在場，不能說還有2個，很多制度面問題都要逐一解決。