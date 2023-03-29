屏東看守所收容人涂俊煒在農場工作時，因與其他員工發生口角爭執互毆後，搶奪對方車輛逃逸，經過2日、48小時追捕，專案小組動員500人次，29日傍晚在屏東火車站前將人逮捕，警方目前仍在偵訊中。
警方指出。專案小組動員500人次警力調閱監視器影像分析及地毯式搜索高屏地區，甚至在高屏交界4大重要橋梁部署警力，為求在最短時間緝獲犯嫌。
辦案人員透露，涂男相當狡猾，自搶奪受害人車輛後，為混淆警方追緝，駕車於屏東與高雄地區來回逃竄，期間並竊取其他車輛及車牌企圖掩飾，甚至因逃亡途中發生自撞交通事故，涂嫌下車逃逸後又連續竊盜機車逃逸，讓警方疲於奔命。
直到傍晚他又欲將搶奪的機車寄往中部，企圖混淆警方時，卻早一步被員警逮獲，在車行將人逮捕。
屏東縣長周春米對警方統籌各單位任務分工，投入最大警力，48小時不眠不休，於最短時間內緝獲人犯、安定民心，第一時間即致電慰勉同仁辛勞。
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